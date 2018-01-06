Биометрический контроль на границе с Украиной прошли почти 15 тысяч россиян

Люди на пункте пропуска Нехотеевка на российско-украинской границе в Белгородской области. Архивное фото

Люди на пункте пропуска Нехотеевка на российско-украинской границе в Белгородской области. Архивное фото

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Биометрический контроль на украинской границе с начала 2018 года уже прошли почти 15 тысячи граждан России, сообщил в субботу пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Система биометрического контроля в понедельник частично заработала на пунктах пропуска на украинской границе. Система будет внедряться поэтапно, сначала она заработает на всех пункта пропуска украино-российской границы. Гражданам России, желающим въехать на территорию Украины, необходимо будет пройти трехэтапную процедуру биометрического контроля. Биометрический контроль на границе будет действовать для граждан из 71 страны.

"Система биометрического контроля работает эффективно, на данный момент серьезных проблем не замечено. В общем, с начала года, уже более 22,5 тысяч человек прошли биометрический контроль, это граждане 70 стран… Из этих 22,5 тысяч — почти 15 тысяч это именно граждане РФ", — сказал Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, были случаи, когда людей не пропускали, причины не пропуска он не уточнил.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

Как заявлял первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, Россия ответит на введение президентом Украины биометрического контроля для иностранцев на границе. По словам сенатора, ответ будет адресован Киеву, а не простым украинцам.