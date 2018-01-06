Минобороны Нагорного Карабаха заявило о гибели военного от отравления

ЕРЕВАН, 6 янв – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило в субботу о кончине военнослужащего, предположительно, в результате отравления угарным газом.

"Шестого января примерно в 02.10 по местному времени (01.10 мск) в результате несчастного случая, по предварительным данным, отравления угарным газом, скончался военнослужащий-контрактник Армии обороны Мгер Зироян 1992 года рождения", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным пресс-службы Минобороны, для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.