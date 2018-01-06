Малайзия согласилась возобновить поиски пропавшего в 2014 году Boeing

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Малайзийское правительство согласилось возобновить поиски пропавшего без вести в марте 2014 года лайнера MH370 в сотрудничестве с американской компанией Ocean Infinity, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на электронное сообщение, направленное родственникам пассажиров исчезнувшего лайнера.

"Правительство Малайзии привлекло Ocean Infinity провести дальнейшие поисковые операции для MH370", — приводит телеканал отрывок из сообщения.

Также родственникам пассажиров сообщили, что поисковое судно вышло в "зону поисков" во вторник.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.

В середине января прошлого года поиски пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing MH370 были официально приостановлены. Позже власти Малайзии разрешили частным лицам и организациям проводить поиск обломков.

Американская компания Ocean Infinity в начале августа прошлого года предложила свои услуги в проведении поисковой операции родственникам пассажиров пропавшего лайнера. Компания занимается исследованиями морского дна и проводит поиски на большой глубине с использованием аппаратуры, работающей в автономном режиме, сотрудничает с частными корпорациями и исследовательскими проектами. Компания согласилась взять плату за услуги только в случае обнаружения корпуса лайнера.