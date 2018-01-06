МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Высший избирательный трибунал Гондураса (TSE) отклонил иск оппозиции с требованием аннулировать результаты президентских выборов, по итогам которых был переизбран президент Хуан Орландо Эрнандес.

Согласно заявлению инстанции, опубликованному в Twitter, суд счел доказательства, представленные оппозицией, недостаточными и подчеркнул, что решение по этому вопросу окончательно.

Иск был подан в начале декабря, после того как по итогам прошедших в Гондурасе выборов 26 ноября был переизбран Эрнандес. Оппозиция организовала мощные протесты, вылившиеся в массовые беспорядки, погибли, по последним данным, не менее 30 человек. Протестующие требовали второго тура или пересчета голосов. Власти ввели комендантский час и приостановили действие конституционных гарантий прав граждан.