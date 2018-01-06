Обвиняемого в шпионаже в пользу России латвийца выпустили под подписку

РИГА, 6 янв — РИА Новости. Елгавский суд на закрытом заседании в пятницу освободил обвиняемого в шпионаже в пользу России мастера АО Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога) Александра Красноперова из-под стражи и применил к нему меру пресечения – подписку о невыезде, сообщил РИА Новости общественный деятель Владимир Линдерман, который оказывал юридическую поддержку Красноперову.

"Суд освободил Александра. В пятницу он вышел на свободу. К нему применена мера пресечения – подписка о невыезде", — сказал Линдерман.

Процесс по делу жителя Латвии Александра Красноперова, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, начался 12 июня.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Латвии Кристине Сутугина ранее заявила, что в 2015–2016 годах Красноперов, будучи сотрудником Latvijas Dzelzceļš, занимался на Елгавской железнодорожной станции сбором информации военного характера и содержащей коммерческую тайну, которую затем переправлял в Россию. Мастер якобы переснимал видеопленки о перемещении по Латвии военной техники НАТО. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Красноперов был задержан Полицией безопасности в конце позопрошлого года. В Елгавском отделении Latvijas Dzelzceļš он возглавлял участок из 15 человек и отвечал за содержание железнодорожных путей.