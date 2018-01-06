Шесть тысяч желаний: короли-маги прошли шествием по Мадриду

МАДРИД, 6 янв – РИА Новости, Елена Шестернина. Миллионы испанцев вышли вечером на улицы по всей стране, чтобы увидеть одно из самых красивых и самых любимых детьми и взрослыми шествий года – кавалькаду королей-магов.
Это последнее и самое зрелищное мероприятие, которое завершает рождественские праздники. Согласно западноевропейской католической традиции, трое королей-магов (в православном мире обычно называются волхвами) пришли поклониться новорожденному младенцу Иисусу Христу, принеся ему в дар золото, ладан и мирру.
Хорошая примета
В этом году свои коррективы в график прибытия в Испанию Мельхиора, Гаспара и Бальтасара внесла погода – синоптики прогнозировали в пятницу на Пиренейском полуострове дождь, так что несколько десятков кавалькад провели еще в четверг.
Впрочем, зонты очень даже пригодились – и не только от дождя. Если перевернуть, можно поймать целую горсть конфет, которые разбрасывают участники шествия. Это испанские дети хорошо знают.
Помимо зонтов самое полезное подручное средство – стремянки. Родители приносят их на шествие, чтобы дети могли лучше рассмотреть происходящее. Те, кто о стремянках заранее не позаботился, пытались занять лучшие места – встать на лавки и скамейки вдоль аллей Кастельяна и Реколетос.
Две тысячи человек, 14 платформ, девять театральных трупп, профессиональные музыканты, танцоры, акробаты, актеры, волонтеры, тысячи огней и десять тонн конфет, которые летели в зрителей — шествие прошло через центр города и завершилось у мэрии Мадрида на площади Сибелес, где королей встречала градоначальница Мануэла Кармена.
Король Мельхиор обратился с речью, которую в прямом эфире слушала вся страна. Маленьким испанцам он пожелал брать пример с изобретателей, "людей, которые смогли претворить в жизнь свои мечты". А взрослым – не забывать, что они тоже когда-то были детьми, и не переставать мечтать. В конце праздника небо над столицей осветили залпы салюта.
Особые гости и маленькие герои
Около 600 мест на всем протяжении шествия были отведены для людей с ограниченными физическими возможностями. На одной из платформ роли великих изобретателей в области астрономии исполняли глухие актеры, используя язык жестов.
Маленькие пациенты мадридских больниц (в сопровождении врачей), которые длительное время вынуждены находиться в медицинских учреждениях, получили отдельную платформу. Она так и называется – "платформа ребенка, находящегося в больнице". У этих маленьких героев, которые борются за свои жизни, в Испании есть свой день – 13 мая.
Найти идею
"Все это — фантастический рассказ об изобретениях. Мы хотим отдать должное великим изобретателям и ученым, которые посвятили свои жизни тому, чтобы сделать мир чуть лучше – Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, многие другие", — рассказал РИА Новости накануне представления режиссер Игнасио Сантос.
Идеей проходившей в 2016 году кавалькады было путешествие королей по пяти континентам — многим не понравились не вполне традиционные костюмы королей, одетых в яркие туники, музыка для дискотеки, африканская песня в исполнении Бальтасара, индийские и индейские танцы, огромный дракон, а главное — отсутствие Христа и даже его упоминания. От мэра потребовали вспомнить о "традиционных ценностях" и вернуть кавалькаде привычный вид. В результате сирийского режиссера Мараля Кекеджана, автора скандальной постановки, на следующий год сменил испанец Игнасио (Начо) Сантос.
Он признается, что одна из самых сложных задач – придумать идею для такого большого шествия. В 2017 году ей стало "любопытство". "Любопытство – это то, что заставляет нас открывать что-то, исследовать, узнавать мир. В этом году мы остановились на науке, потому что эта тема дает много возможностей создать спектакль, действо, но также это образовательный компонент", — говорит режиссер.
Как строят платформы
Начо показывает на развешанные на платформе звездочки, внутри которых помещены записки. Оставить свое желание королям-магам мог любой – "созвездие" собирали в здании, где расположена мэрия. Желающих оказалось 6 тысяч человек. Режиссер признается, что собственное желание оставил и он.
Главную платформу – 12 метров длиной и 2,5 шириной – доставили в Мадрид из небольшого городка Арганда-дель-Рей, в 30 километрах от столицы. Все платформы делаются и затем хранятся на четырех различных складах в пригороде Мадрида. Накануне праздника в сопровождении полицейских машин они отправляются в столицу. Дороги при этом не перекрывают.
Костюмы, в которые одеты сопровождающие театральную платформу актеры – тоже сценические, рассказывает пресс-секретарь Королевского театра Граса Рамос.
И как готовятся участники
Профессиональные театральные труппы репетируют отдельно – начинают за несколько недель до кавалькады. Волонтеры, которые раздают конфеты, проходят инструктаж утром в день праздника. Как все эти отдельные части соберутся в один паззл, становится понятно лишь вечером 5 января.
"Это сложный проект с организационной точки зрения. Участвуют две тысячи человек, только костюмов надо сделать на 600 участников", — рассказывает Начо. В его команду входят 15 человек – декораторы, костюмеры, светооформители, люди, ответственные за музыкальное сопровождение, парикмахеры, визажисты, хореографы.
Принять участие в шествии может любой желающий старше 18 лет — надо лишь заранее записаться на сайте мэрии, прийти на несколько репетиций и на примерку костюма. В этом году таковых оказалось 325 человек, кроме того в кавалькаде традиционно принимают участие пожарные, сотрудники национальной полиции, местной полиции, службы скорой помощи и спасения, служащие муниципального транспорта.
"У нас 141 паж – это члены организации "Волонтеры Мадрида". Еще 300 человек – те, кто записались добровольно, они участвуют в хореографических шествиях. А также около 120 актеров, музыкантов, танцовщиков, девять профессиональных театральных компаний, две из них французские", — говорит РИА Новости представитель компании Madrid Destino, которая занимается вместе с мэрией организацией рождественских праздников, Мариса Понс.
По ее словам, "главное отличие мадридской кавалькады от других в том, что у нее каждый год – новая тема".
"К тому же она самая дорогая", — признает Мариса. Проведение главной столичной кавалькады (4 и 5 января только в Мадриде прошли около двух десятков шествий) обошлось в этом году в 800 тысяч евро, это половина от 1,7 миллиона, потраченных мэрией на рождественские праздники.
Кавалькада стала последним из рождественских праздников, шедших в Мадриде под лозунгом "Все меняется в Рождество".