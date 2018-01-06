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В мире

Шесть тысяч желаний: короли-маги прошли шествием по Мадриду

03:0406.01.2018
(обновлено: 03:17 06.01.2018)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаШествие королей-магов в МадридеШествие королей-магов в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 6 янв – РИА Новости, Елена Шестернина. Миллионы испанцев вышли вечером на улицы по всей стране, чтобы увидеть одно из самых красивых и самых любимых детьми и взрослыми шествий года – кавалькаду королей-магов.

Это последнее и самое зрелищное мероприятие, которое завершает рождественские праздники. Согласно западноевропейской католической традиции, трое королей-магов (в православном мире обычно называются волхвами) пришли поклониться новорожденному младенцу Иисусу Христу, принеся ему в дар золото, ладан и мирру.

Хорошая примета

В этом году свои коррективы в график прибытия в Испанию Мельхиора, Гаспара и Бальтасара внесла погода – синоптики прогнозировали в пятницу на Пиренейском полуострове дождь, так что несколько десятков кавалькад провели еще в четверг.

Валенсия, Испания. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Из сотен кавалькад — а шествия проходят даже в самых маленьких городках – мадридское шествие считается главным. Только его в прямом эфире транслирует государственное телевидение. Прибытие трех королей в испанскую столицу переносить не стали – так что главное мероприятие начала года проходило под проливным дождем.

Впрочем, зонты очень даже пригодились – и не только от дождя. Если перевернуть, можно поймать целую горсть конфет, которые разбрасывают участники шествия. Это испанские дети хорошо знают.

Помимо зонтов самое полезное подручное средство – стремянки. Родители приносят их на шествие, чтобы дети могли лучше рассмотреть происходящее. Те, кто о стремянках заранее не позаботился, пытались занять лучшие места – встать на лавки и скамейки вдоль аллей Кастельяна и Реколетос.

Столовые приборы. Архивное фото
© Fotolia / Elenathewise
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Главной темой мадридской кавалькады 2018 года стали изобретения и изобретатели. Часы, печатный станок, локомотив, телевидение, великие изобретатели и ученые в самых разных областях – по мнению организаторов, кавалькада должна не только развлекать, но и учить.

Две тысячи человек, 14 платформ, девять театральных трупп, профессиональные музыканты, танцоры, акробаты, актеры, волонтеры, тысячи огней и десять тонн конфет, которые летели в зрителей — шествие прошло через центр города и завершилось у мэрии Мадрида на площади Сибелес, где королей встречала градоначальница Мануэла Кармена.

Король Мельхиор обратился с речью, которую в прямом эфире слушала вся страна. Маленьким испанцам он пожелал брать пример с изобретателей, "людей, которые смогли претворить в жизнь свои мечты". А взрослым – не забывать, что они тоже когда-то были детьми, и не переставать мечтать. В конце праздника небо над столицей осветили залпы салюта.

© РИА Новости / Елена ШестернинаШествие королей-магов в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
Шествие королей-магов в Мадриде

Особые гости и маленькие герои

116-летняя Ана Мария Вела Рубио с 89-летней дочерью. Архивное фото
© Кадр из трансляции El Pais
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Особое внимание организаторы уделили тем детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации – для них были отведены около 1 тысячи мест на площади Сибелес. Раньше эти VIP места предназначались для очень важных взрослых гостей, но с тех тор, как мэрию три года назад возглавила бывшая судья, бывшая коммунистка и бывшая пенсионерка Мануэла Кармена, самыми важными гостями праздника стали особенные дети.

Около 600 мест на всем протяжении шествия были отведены для людей с ограниченными физическими возможностями. На одной из платформ роли великих изобретателей в области астрономии исполняли глухие актеры, используя язык жестов.

Маленькие пациенты мадридских больниц (в сопровождении врачей), которые длительное время вынуждены находиться в медицинских учреждениях, получили отдельную платформу. Она так и называется – "платформа ребенка, находящегося в больнице". У этих маленьких героев, которые борются за свои жизни, в Испании есть свой день – 13 мая.

Найти идею

"Все это — фантастический рассказ об изобретениях. Мы хотим отдать должное великим изобретателям и ученым, которые посвятили свои жизни тому, чтобы сделать мир чуть лучше – Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, многие другие", — рассказал РИА Новости накануне представления режиссер Игнасио Сантос.

Валенсия, Испания. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Он занимается постановкой мадридской кавалькады второй год подряд. Смена режиссера произошла после того, как в 2016 году вокруг главной кавалькады страны разразился скандал. Тогда еще недавно избранную градоначальницу Мануэлу Кармену раскритиковали за "чрезмерно современную постановку".

Идеей проходившей в 2016 году кавалькады было путешествие королей по пяти континентам — многим не понравились не вполне традиционные костюмы королей, одетых в яркие туники, музыка для дискотеки, африканская песня в исполнении Бальтасара, индийские и индейские танцы, огромный дракон, а главное — отсутствие Христа и даже его упоминания. От мэра потребовали вспомнить о "традиционных ценностях" и вернуть кавалькаде привычный вид. В результате сирийского режиссера Мараля Кекеджана, автора скандальной постановки, на следующий год сменил испанец Игнасио (Начо) Сантос.

Он признается, что одна из самых сложных задач – придумать идею для такого большого шествия. В 2017 году ей стало "любопытство". "Любопытство – это то, что заставляет нас открывать что-то, исследовать, узнавать мир. В этом году мы остановились на науке, потому что эта тема дает много возможностей создать спектакль, действо, но также это образовательный компонент", — говорит режиссер.

© РИА Новости / Елена ШестернинаШествие королей-магов в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
Шествие королей-магов в Мадриде

Как строят платформы

Машина скорой помощи в Испании. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti
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В кавалькаде в этом году были задействованы 14 платформ. Платформы королей в целях экономии городского бюджета используются уже в третий раз. А вот главная платформа — "Рождественская звезда" (вполне "традиционная" идея – за звездой движется вся процессия) представлена впервые. На ней возвышается огромная звезда, а внизу – "созвездие желаний", причем в прямом смысле слова.

Начо показывает на развешанные на платформе звездочки, внутри которых помещены записки. Оставить свое желание королям-магам мог любой – "созвездие" собирали в здании, где расположена мэрия. Желающих оказалось 6 тысяч человек. Режиссер признается, что собственное желание оставил и он.

Главную платформу – 12 метров длиной и 2,5 шириной – доставили в Мадрид из небольшого городка Арганда-дель-Рей, в 30 километрах от столицы. Все платформы делаются и затем хранятся на четырех различных складах в пригороде Мадрида. Накануне праздника в сопровождении полицейских машин они отправляются в столицу. Дороги при этом не перекрывают.

Представление в Донецком дельфинарии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В двух десятках километров от главной платформы – в городке Торрес-де-ла-Аламеда – строил свою первую платформу Королевский театр, который в 2018 году отмечает 200-летие. Из 14 платформ половина принадлежит спонсорам праздника. Потрясающая по красоте платформа, 9 тысяч огней и исходящий сладкий аромат – все в ней напоминает детство и заставляет улыбнуться. На платформе использованы элементы декораций театра – огромная туфля из "Дон Кихота" композитора Кристобаля Альфтера, лошади и солдаты из оперы "Танкред" Россини, механизмы из "Сказок Гоффмана" Жака Оффенбаха.

Костюмы, в которые одеты сопровождающие театральную платформу актеры – тоже сценические, рассказывает пресс-секретарь Королевского театра Граса Рамос.

И как готовятся участники

Сотрудник испанской полиции. Архивное фото
© Fotolia / Matthias Stolt
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Несмотря на то что подготовка к столь крупному мероприятию занимает семь месяцев, репетиции хореографических выступлений проводят только в самом начале января. Участники собираются по вечерам во внутреннем дворе культурного центра Конде Дуке. Зрителей на них не приглашают, но случайные посетители центра свободно могут посмотреть репетицию.

Профессиональные театральные труппы репетируют отдельно – начинают за несколько недель до кавалькады. Волонтеры, которые раздают конфеты, проходят инструктаж утром в день праздника. Как все эти отдельные части соберутся в один паззл, становится понятно лишь вечером 5 января.

"Это сложный проект с организационной точки зрения. Участвуют две тысячи человек, только костюмов надо сделать на 600 участников", — рассказывает Начо. В его команду входят 15 человек – декораторы, костюмеры, светооформители, люди, ответственные за музыкальное сопровождение, парикмахеры, визажисты, хореографы.

Принять участие в шествии может любой желающий старше 18 лет — надо лишь заранее записаться на сайте мэрии, прийти на несколько репетиций и на примерку костюма. В этом году таковых оказалось 325 человек, кроме того в кавалькаде традиционно принимают участие пожарные, сотрудники национальной полиции, местной полиции, службы скорой помощи и спасения, служащие муниципального транспорта.

"У нас 141 паж – это члены организации "Волонтеры Мадрида". Еще 300 человек – те, кто записались добровольно, они участвуют в хореографических шествиях. А также около 120 актеров, музыкантов, танцовщиков, девять профессиональных театральных компаний, две из них французские", — говорит РИА Новости представитель компании Madrid Destino, которая занимается вместе с мэрией организацией рождественских праздников, Мариса Понс.

По ее словам, "главное отличие мадридской кавалькады от других в том, что у нее каждый год – новая тема".

"К тому же она самая дорогая", — признает Мариса. Проведение главной столичной кавалькады (4 и 5 января только в Мадриде прошли около двух десятков шествий) обошлось в этом году в 800 тысяч евро, это половина от 1,7 миллиона, потраченных мэрией на рождественские праздники.

Кавалькада стала последним из рождественских праздников, шедших в Мадриде под лозунгом "Все меняется в Рождество".

© Фото предоставлено Королевским театром МадридаШествие королей-магов в Мадриде
© Фото предоставлено Королевским театром Мадрида
Шествие королей-магов в Мадриде
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