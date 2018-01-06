МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру заявил в Совете Безопасности Объединенных Наций о "долгой истории" вмешательства Вашингтона во внутренние дела Исламской Республики, а созыв Совбеза назвал злоупотреблением властью со стороны США.

"Будет упущением, если я также не напомню для тех, кто забыл, о долгой истории вмешательства США во внутренние дела Ирана", — сказал Хошру.

Он сообщил, что "вмешательство в курс демократизации" в Иране берет свое начало в 1953 году, когда произошел "спланированный США переворот против законно избранного иранского премьер-министра". "С того момента, в числе прочего, США поддерживали попытки военных переворотов и саботажа в Иране, вводили незаконные и бесчеловечные односторонние санкции против обычных иранцев, безоговорочно поддерживали Саддама Хуссейна в его восьмилетней разрушительной войне против иранцев, в том числе предоставляя ему химическое оружие, и даже напрямую вступали в конфронтацию с Ираном в защите Саддама", — сказал иранский дипломат.

Решение США созвать Совбез из-за протестов в Иране является "злоупотреблением властью", — подчеркнул постпред.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф, в свою очередь, что США "просчитались" в своем решении созвать заседание Совета безопасности ООН.

"Совет безопасности ООН отверг неприкрытую попытку США использовать свой мандат в своих интересах. Большинство подчеркнуло необходимость полного следования СВПД (ядерной сделке) и отказа от вмешательства во внутренние дела других стран. Очередной просчет во внешней политике администрации Трампа", — написал Зариф в Twitter.

Злоупотребление и подрыв авторитета

Вашингтон злоупотребляет площадкой Совета Безопасности ООН и подрывает авторитет этой структуры, так прокомментировал постпред России при Объединенных Нациях Василий Небензя созыв США заседания по Ирану.

"Сегодня, к сожалению, мы в очередной раз являемся свидетелями того, как США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности. Зачем США — постоянный член Совета и один из авторов Устава ООН — подрывают авторитет Совбеза как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности? Для всех очевидно, что выбранная сегодня тема не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности", — сказал Небензя в своем выступлении.

Дипломат также отметил, что США продолжают подрывать достигнутое "шестеркой" и Тегераном соглашение по ядерной программе Исламской Республики, созыв заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране идет в этом русле.

"Истинная подоплека причины созыва сегодняшнего заседания кроется не в попытках защитить права человека и интересы иранского народа, а в завуалированной попытке использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", — сказал российский постпред.

Совет безопасности ООН в пятницу по инициативе США провел заседание по Ирану.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, 28 декабря начались массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, около 450 человек были задержаны за последние дни в связи с протестами в столице.