МИД Ирана назвал "просчетом" решение США созвать Совбез ООН

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Иранский министр иностранных дел Джавад Зариф заявил, что США "просчитались" в своем решении созвать заседание Совета безопасности ООН по прошедшим в Иране акциям протеста и поприветствовал намерение других стран соблюдать обязательства по "иранской ядерной сделке".

"Совет безопасности ООН отверг неприкрытую попытку США использовать свой мандат в своих интересах. Большинство подчеркнуло необходимость полного следования СВПД (ядерной сделке) и отказа от вмешательства во внутренние дела других стран. Очередной просчет во внешней политике администрации Трампа", — написал Зариф в Twitter.

Совет безопасности ООН в пятницу по инициативе США провел заседание по Ирану. Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила об опасности развития ситуации в стране по сирийскому сценарию. Происходящее в Иране, по словам Хейли, затрагивает фундаментальный вопрос прав человека, а также вопрос международного мира и безопасности.

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал на заседании СБ страны мира дать Ирану возможность самому разобраться в своих проблемах и назвал решение США созвать заседание "злоупотреблением" площадкой Совбеза.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, 28 декабря начались массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, около 450 человек были задержаны за последние дни в связи с протестами в столице.