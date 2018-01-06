Эрдоган заявил об усталости Турции от переговоров о членстве в ЕС

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Турция устала от процесса вступления в Евросоюз, официальная Анкара не может принять, что ее усилия блокируются. С таким заявлением, как сообщает агентство Anadolu, выступил в Париже турецкий лидер Реджеп Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Турция ждала 54 года возле двери ЕС, турецкий народ очень устал от переговоров о членстве Турции в ЕС. Возможно, нас вынудят к определенному шагу, потому что Анкара не собирается постоянно просить о принятии республики в состав Евросоюза", — сказал Эрдоган.

В свою очередь Эммануэль Макрон заявил, что ситуация с правами человека в Турции не позволяет этой стране продвигаться в сторону присоединения к Евросоюзу.

Турция заявила о желании войти в Европейский экономический союз в 1987 году, затем она попросила о членстве в ЕС в 1997 году, а переговоры начались в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье. 6 апреля 2017 года Европарламент принял резолюцию, которая призывает страны ЕС и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз, пока турецкие власти не внесут поправки в конституционную реформу.