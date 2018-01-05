СМИ узнали, что Белый дом запросил предпросмотр фильма "Секретное досье"

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Белый дом попросил у режиссера Стивена Спилберга провести предпросмотр фильма "Секретное досье" с Томом Хэнксом и Мэрил Стрип, сообщило издание Hollywood Reporter.

Хэнкс играет главного редактора газеты Washington Post Бена Брэдли, в руки которого в начале 1970-х годов попала секретная переписка о Вьетнамской войне. Газета решила опубликовать эти материалы, несмотря на угрозы и иски со стороны администрации президента Ричарда Никсона.

Хэнкс является одним из наиболее последовательных критиков Трампа в Голливуде, а Washington Post регулярно публикует компрометирующие статьи о Трампе, которые президент охарактеризовал как "фейковые новости".

Сам Хэнкс на вопрос издания заявил, что он "вряд ли" стал бы показывать фильм в Белом доме по просьбе Трампа. "В данный момент наши личные поступки в некотором роде должны отражать наше мнение. Надо начинать голосовать еще до выборов. Так что я, вероятно, проголосовал бы за то, чтобы не идти", — сказал Хэнкс. Партнер Хэнкса по фильму Мэрил Стрип также неоднократно и публично критиковала Трампа, который в ответ заявил, что Стрип как актриса "сильно переоценена". Стрип играет в фильме издателя Washington Post Катарин Грэм.

Режиссер фильма Стивен Спилберг призвал ранее не усматривать в фильме партийных предпочтений в пользу демократов против республиканцев. По его словам, речь в фильме идет не о партийной повестке дня, а об "истинном патриотизме".

Организация предварительных просмотров фильмов в Белом доме не является чем-то из ряда вон выходящим. Предыдущий президент Барак Обама неоднократно просил у продюсеров известных сериалов показать ему готовые серии до того, как они выйдут на экраны. В обоснование своей просьбы Обама обычно ссылался на занятость, которая не позволяет ему смотреть сериалы в урочное время.