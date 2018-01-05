СМИ узнали, что США заморозили трансфер для палестинских беженцев

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Правительство США заморозило выплату 125 миллионов долларов финансовой помощи Ближневосточному агентству ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР), сообщает Десятый израильский телеканал со ссылкой на дипломатические источники.

Речь идет о сумме, которая составляет треть ежегодной американской финансовой помощи БАПОР. Ранее президент Дональд Трамп написал, что Палестина не заинтересована в мирных переговорах с Израилем, и поставил в этой связи под вопрос выделение ей "сотен миллионов долларов в год".

По данным израильского телеканала, трансфер должен был состояться 1 января, однако был отложен из-за негативной реакции палестинцев на решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

По словам источников телеканала, представители американских властей уведомили высокопоставленных чиновников ООН о том, что Трамп рассматривает вариант увеличения замороженной суммы до 180 миллионов долларов.

Источники в американской администрации сообщили телеканалу, что в пятницу в Белом доме прошло обсуждение возможного сокращения финансовой помощи организации, но "окончательное решение" по этому вопросу пока не принято.

Телеканал также отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не поддерживает решение Трампа о сокращении финансовой помощи, хотя и не заявляет об этом открыто из опасений "внутриполитического давления". Как сообщил неназванный высокопоставленный израильский чиновник, Нетаньяху уведомил американскую администрацию о том, что поддерживает постепенное, а не "массивное" сокращение помощи БАПОР.

По словам высокопоставленных чиновников из окружения премьера, Израиль одобряет сокращение финансовой помощи Палестинской администрации, однако выступает против сокращения помощи БАПОР, которая действует и в Израиле.

Как сообщает телеканал, западные дипломаты считают, что замораживание или сокращение большой части финансовой помощи станет "катастрофой" для БАПОР, затруднит работу организации и может привести к "опасным последствиям" для лагерей палестинских беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Ливане.