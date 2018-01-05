СМИ узнали, что США заморозили трансфер для палестинских беженцев

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Правительство США заморозило выплату 125 миллионов долларов финансовой помощи Ближневосточному агентству ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР), сообщает Десятый израильский телеканал со ссылкой на дипломатические источники.
По данным израильского телеканала, трансфер должен был состояться 1 января, однако был отложен из-за негативной реакции палестинцев на решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
По словам источников телеканала, представители американских властей уведомили высокопоставленных чиновников ООН о том, что Трамп рассматривает вариант увеличения замороженной суммы до 180 миллионов долларов.
Источники в американской администрации сообщили телеканалу, что в пятницу в Белом доме прошло обсуждение возможного сокращения финансовой помощи организации, но "окончательное решение" по этому вопросу пока не принято.
По словам высокопоставленных чиновников из окружения премьера, Израиль одобряет сокращение финансовой помощи Палестинской администрации, однако выступает против сокращения помощи БАПОР, которая действует и в Израиле.
Как сообщает телеканал, западные дипломаты считают, что замораживание или сокращение большой части финансовой помощи станет "катастрофой" для БАПОР, затруднит работу организации и может привести к "опасным последствиям" для лагерей палестинских беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Ливане.