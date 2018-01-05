Похолодание во Флориде привело к "игуанопаду" с деревьев

Мужчины держат игуан, упавших с деревьев в оцепенении от холода во Флориде, США. 5 января 2018

Мужчины держат игуан, упавших с деревьев в оцепенении от холода во Флориде, США. 5 января 2018

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Низкие температуры в американском штате Флорида привели к тому, что игуаны замерзают и падают с деревьев в оцепенении, пишет газета USA Today.

The scene at my backyard swimming pool this 40-degree South Florida morning: A frozen iguana. pic.twitter.com/SufdQI0QBx — Frank Cerabino (@FranklyFlorida) 4 января 2018 г.

​По данным газеты со ссылкой на Национальную метеорологическую службу Майами, столбики термометров в регионе опустились до 5 градусов. При такой низкой температуре игуаны впадают в оцепенение от холода и падают с деревьев.

"Не думайте, что они мертвы", — сообщает сотрудник Комиссии по охране дикой природы Флориды Кристен Соммерс. По ее словам, в случае обнаружения замерзшей игуаны, лучше ее не трогать. Отогревшись, ящерица может почувствовать угрозу и укусить "спасителя".

Помимо ящериц, от низких температур страдают и морские черепахи. Биологи комиссии по охране дикой природы спасли уже не одну черепаху, плавающую в оцепенении на поверхности воды.

Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в ближайшие дни на атлантическом побережье США ожидаются снегопады, снежные бури и непривычно низкие температуры.

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