Экс-министр здравоохранения Крыма дает показания в украинской прокуратуре

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского допрашивают в прокуратуре Автономной Республики Крым в Киеве, заявила пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик.

"Михальчевский явился со своим адвокатом и дает показания", — цитирует ее "Укринформ". Во время допроса прокурор должен сообщить экс-министру, что его подозревают в государственной измене, добавила Тихончик. Прокуратура Автономной Республики Крым сохранилась в структуре Генпрокуратуры Украины после присоединения полуострова к России и располагается в Киеве.

Кроме того, суд должен избрать для него меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает "Укринформ".

Утром в пятницу сотрудники СБУ провели обыски по месту временного проживания Михальчевского в Киеве. У него изъяли паспорт гражданина России, служебное удостоверение и другие документы.

Михальчевский покинул пост министра в июне 2014 года. Его отправили в отставку из-за неудовлетворительного состояния отрасли и ряда громких скандалов, связанных с завышенными ценами на лекарства в аптеках.