Совбез ООН проведет консультации по Ирану перед открытым заседанием

ООН, 5 янв — РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет закрытые консультации перед заседанием по ситуации в Иране, об этом сообщается в обновленном расписании работы ООН на пятницу.

Открытая встреча СБ ООН по Ирану состоится в пятницу в 15.00 (23.00мск) по инициативе США. Консультации назначены на полчаса раньше — на 14.30 по местному времени. Как сообщил РИА Новости источник в ООН, консультации проводятся по инициативе России. В постпредстве РФ подтвердили созыв консультаций Совета Безопасности ООН "для обсуждения американской инициативы".

Накануне встречи Совета Безопасности в связи с протестами в Иране, постпред США при ООН Никки Хейли заявила об опасности развития ситуации в стране по сирийскому сценарию.