Белоруссия в 2018 году примет на оздоровление детей из Сирии и Китая

МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжения о выделение финансовых средств для организации отдыха и оздоровления в республике 153 детей из Сирии, а также лечения, реабилитации и оздоровления 330 китайских детей, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым предусмотрено выделение финансовых средств для организации в январе 2018 года отдыха и оздоровления 153 детей из Сирийской Арабской Республики в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок"", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что программой пребывания предусматривается оказание детям санаторно-оздоровительных услуг, а также проведение для них экскурсионно-культурных мероприятий в Минске и регионах страны.

Кроме того, по информации пресс-службы, Лукашенко подписал распоряжение, которым предусмотрено финансирование расходов по организации лечения, реабилитации и оздоровления в Белоруссии 330 китайских детей.

"Детям будет оказана медицинская помощь в республиканских организациях здравоохранения, организовано оздоровление в летний период на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" и детского реабилитационно-оздоровительного центра "Ждановичи", — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что в программу отдыха в Белоруссии детей из КНР включены экскурсионные программы.