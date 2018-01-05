Украинские моряки с арестованного в Сирии судна прибыли в Ливан

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Украинские моряки, которые с августа 2017 года находились на арестованном судне в порту Сирии, уже прибыли в посольство Украины в Ливане, сообщает украинская дипмиссия в Twitter.

В пятницу в МИД Украины сообщили, что десять украинских моряков, которые находились на арестованном судне в порту Сирии, в пятницу возвращаются на Украину. С августа 2017 года десять украинских моряков находились в порту Тартус (Сирия) на арестованном сирийскими властями судне "Старшина Деров". Сообщается, что моряки ранее заключили контракт с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан — на борт судна.

"Украинские моряки, которых удерживали в сирийском порту Тартус без средств для существования за арест судна, благодаря усилиям украинских дипломатов, уже находятся на украинской земле — в посольстве Украины в Ливане", — говорится в сообщении посольства.