Украинские силовики 5 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (29)

Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области

Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области

ЛУГАНСК, 5 янв — РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики 115 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"В целом, за минувшую неделю украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 115 снарядов, мин и гранат", — рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что по сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ уменьшилось на три.

"В результате обстрелов жертв и разрушений не зафиксировано", — дополнил спикер.