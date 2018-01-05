Число заболевших дифтерией в Йемене приблизилось к пятистам

ЖЕНЕВА, 5 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Число людей, заболевших дифтерией в Йемене, приблизилось к 500 с начала вспышки болезни в середине августа, сообщил в пятницу пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

"Менее чем за четыре месяца зарегистрирован 471 случай заболевания дифтерией и 46 случаев со смертельным исходом. Уровень смертности высок и составляет почти 10%, что вызывает тревогу", — сказал он.

По его словам, дифтерия распространилась уже на 18 провинций. Наибольшее число случаев заболевания приходится на провинции Ибб и Ходейда.

В конце декабря Международный комитет Красного Креста предупреждал о вспышке дифтерии в Йемене с опасно высоким уровнем смертности. По данным на 21 декабря в стране заболело свыше 300 человек, из них 34 человека скончались.