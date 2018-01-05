МИД РФ призвал ОБСЕ воздействовать на Латвию после ситуации с журналистами

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. МИД РФ призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира принять меры в рамках своих полномочий для того, чтобы власти Латвии изменили свой подход в отношении российских журналистов.

Комментарий российского внешнеполитического ведомства был опубликован в Twitter в ответ на запись Дезира в соцсести о том, что он выражает обеспокоенность в связи с выдворением из Латвии корреспондента ВГТРК Ольги Курлаевой.

"Мы надеемся, что Вы сразу же примете меры в рамках своего мандата, чтобы изменить этот подход властей Латвии в отношении российских журналистов. Заявлений недостаточно, крайне необходимы действия", — говорится в комментарии МИД РФ.

Телеканал "Россия 24" в четверг сообщил, что власти Латвии выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны, обвинив ее в угрозе национальной безопасности.

Супруг Курлаевой, журналист телекомпания "ТВ Центр" Анатолий Курлаев также заявил, что латвийские правоохранители задержали его в Риге и намерены выслать из страны. По словам журналиста, ему показали документы, в которых указано, что с апреля 2015 года он числится персона нон грата в Латвии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что депортация супружеской пары журналистов произошла на основании "абсурдных обвинений в "угрозе национальной безопасности". Москва также заявляла, что ожидает от ОБСЕ реакции и конкретных действий в ответ на высылку российских журналистов из Латвии.