Мексиканский Туспан: откуда пошла кубинская революция

МЕХИКО, 5 янв – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Мексиканский город Туспан – тихая, относительно спокойная окраина Мексики, расположенная на побережье штата Веракрус. И сейчас город в целом сохраняет свою патриархальную атмосферу, что уж говорить про 50-е годы прошлого столетия. При всем этом он сыграл ключевую роль в кубинской революции, пятьдесят девятая годовщина триумфа которой отмечался на Кубе в понедельник, потому что именно оттуда в свой путь к победе отправился Фидель Кастро с товарищами в далеком 1956 году.

Кубинские повстанцы во главе с Кастро и Эрнесто Че Геварой оказались в Мексике вынуждено – после неудачного штурма казарм Монкада им пришлось эмигрировать с острова, причем Фидель отсидел в тюрьме почти два года, будучи выпущенным по всеобщей амнистии.

"Фидель ехал из Тампико в Мехико через Туспан, им пришлось плыть на пароме через реку, потому что моста тогда не было, и вот тут-то они и увидели ее", – рассказывает сотрудник музея дружбы Мексики и Кубы в Туспане Альберто Лара. "Ее" — это ту самую ставшую впоследствии знаменитой яхту "Гранма" (Бабушка), которой к тому моменту уже было 12 лет.

© Фото : Дмитрий Знаменский Портрет Фиделя Кастро на стене дома-музея в мексиканском Туспане © Фото : Дмитрий Знаменский Портрет Фиделя Кастро на стене дома-музея в мексиканском Туспане

Яхта стояла у причала небольшого дома, а так как революционеры испытывали большие проблемы с финансами, им нужно было как можно более экономично решить вопрос с переправкой на Кубу для начала вооруженного восстания против режима Фулхенсио Батисты.

Как получить дом за полцены

Переговоры с хозяином яхты состоялись вскоре. Им оказался гражданин США Роберт Эриксон. Он продавал яхту вместе с домом и просил за все про все 25 тысяч американских долларов. "Пришлось покупать все вместе, причем сразу отдали 15 тысяч долларов, остальное были должны отдать потом", — говорит Лара.

Самое интересное, что купить яхту из всех революционеров мог лишь Антонио дель Конде, так как против него у мексиканских властей, весьма подозрительно смотревших на группу кубинских повстанцев, не было никаких материалов. Стоит отметить, что дом в Туспане стал настоящим спасением для группы Фиделя и Рауля Кастро, так как именно в этом тихом уголке Мексики им удалось сохранить часть оружия и денег. Незадолго до момента передислокации отряда в Туспан в Мехико на конспиративной квартире местной полицией у повстанцев были изъяты значительные запасы оружия и деньги. На что было делать революцию, они тогда решительно не знали.

© Фото : Дмитрий Знаменский Участок с домом в Туспане, откуда отплыли кубинские революционеры © Фото : Дмитрий Знаменский Участок с домом в Туспане, откуда отплыли кубинские революционеры

Конде торговался с Эриксоном, в итоге сошлись на 25 тысячах долларов, но реально Эриксон получил только 15 тысяч. От требования уплаты оставшихся 10 тысяч долларов американец благоразумно отказался сам и никогда эту тему не поднимал. Не из-за сочувствия к идеям революционеров (он и не знал, для чего тем нужен дом), а исключительно из чувства самосохранения: узнай власти США, кто продал дом повстанцам, вряд ли долго стали бы разбираться. Так что Эриксон пропал и никогда не требовал оплаты оставшейся части долга.

Дом-беспризорник и дом-музей

А дом превратился в тренировочную базу, оружейный склад и судоверфь одновременно: на его территории "Гранму" готовили к долгому плаванию в чрезвычайно напряженных условиях. Дело в том, что рассчитана она была на 12 человек, а отплыли на ней более 80, к тому же на борту был еще и груз оружия.

Дальнейшая судьба самого дома интересна. После отплытия кубинцев он долгое время стоял заброшенным – не было ни старого, ни новых хозяев. В итоге местные власти его конфисковали за отсутствием собственника в 70-е годы, а затем передали муниципалитету Туспан. И вот тогда возникла идея сделать там музей, посвященный дружбе народов двух стран и знаменитому плаванию "Гранмы".

© Фото : Дмитрий Знаменский Дом-музей дружбы Мексики и Кубы в Туспане © Фото : Дмитрий Знаменский Дом-музей дружбы Мексики и Кубы в Туспане

Как рассказывает сотрудник музея Лара, путь до создания музея был долгим, реально он появился только в 1988 году. Тогда же на церемонии открытия его посетил Фидель Кастро, уже в должности главы Кубы. Он привез с собой для экспозиции оружие и униформу, которую использовали повстанцы.

Сотрудники музея рассказывают, что Фидель поразил их тем, что прекрасно, до малейших подробностей, помнил обстановку дома, хотя прошло с момента отплытия более 30 лет. Так, на внешней лестнице, ведущей на второй этаж, он вдруг остановился, посмотрел под ноги и заявил: "А в мое время на этой ступеньке была большая трещина". Конечно, за три десятилетия ее давно заделали в ходе ремонтов. Примечательно, что скончался Фидель Кастро 25 ноября 2016 года – день в день с началом плавания "Гранмы" от берегов Мексики к Кубе, но с разницей в 60 лет.

По словам Лары, сейчас финансовой помощи от Кубы на содержание музея не поступает, он содержится только за счет местного бюджета Туспана. Однако кубинцы предоставляют материалы для коллекции, а также проводят научно-исследовательскую работу.