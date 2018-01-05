РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Мексиканский Туспан: откуда пошла кубинская революция

15:4605.01.2018
(обновлено: 15:49 05.01.2018)
05610
© Фото : Дмитрий ЗнаменскийБюсты некоторых участников плавания Гранмы. Архивное фотоБюсты некоторых участников плавания Гранмы. Архивное фото
© Фото : Дмитрий Знаменский

МЕХИКО, 5 янв – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Мексиканский город Туспан – тихая, относительно спокойная окраина Мексики, расположенная на побережье штата Веракрус. И сейчас город в целом сохраняет свою патриархальную атмосферу, что уж говорить про 50-е годы прошлого столетия. При всем этом он сыграл ключевую роль в кубинской революции, пятьдесят девятая годовщина триумфа которой отмечался на Кубе в понедельник, потому что именно оттуда в свой путь к победе отправился Фидель Кастро с товарищами в далеком 1956 году.

Кубинцы и туристы на улице кубинского Тринидада
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Куба: счастливый остров без особых материальных богатств
Купи яхту — получи дом впридачу

Кубинские повстанцы во главе с Кастро и Эрнесто Че Геварой оказались в Мексике вынуждено – после неудачного штурма казарм Монкада им пришлось эмигрировать с острова, причем Фидель отсидел в тюрьме почти два года, будучи выпущенным по всеобщей амнистии.

"Фидель ехал из Тампико в Мехико через Туспан, им пришлось плыть на пароме через реку, потому что моста тогда не было, и вот тут-то они и увидели ее", – рассказывает сотрудник музея дружбы Мексики и Кубы в Туспане Альберто Лара. "Ее" — это ту самую ставшую впоследствии знаменитой яхту "Гранма" (Бабушка), которой к тому моменту уже было 12 лет.

© Фото : Дмитрий ЗнаменскийПортрет Фиделя Кастро на стене дома-музея в мексиканском Туспане
© Фото : Дмитрий Знаменский
Портрет Фиделя Кастро на стене дома-музея в мексиканском Туспане

Яхта стояла у причала небольшого дома, а так как революционеры испытывали большие проблемы с финансами, им нужно было как можно более экономично решить вопрос с переправкой на Кубу для начала вооруженного восстания против режима Фулхенсио Батисты.

Марта Рохас - журналист штурма казарм Монкада в 1953 году и суда над Фиделем Кастро, показывает записи, сделанные ей во время судебного процесса над Фиделем
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Журналист: прощание с Кастро стало "плебисцитом", утвердившим его идеи
Переговоры с хозяином яхты состоялись вскоре. Им оказался гражданин США Роберт Эриксон. Он продавал яхту вместе с домом и просил за все про все 25 тысяч американских долларов. "Пришлось покупать все вместе, причем сразу отдали 15 тысяч долларов, остальное были должны отдать потом", — говорит Лара.

Как получить дом за полцены

Самое интересное, что купить яхту из всех революционеров мог лишь Антонио дель Конде, так как против него у мексиканских властей, весьма подозрительно смотревших на группу кубинских повстанцев, не было никаких материалов. Стоит отметить, что дом в Туспане стал настоящим спасением для группы Фиделя и Рауля Кастро, так как именно в этом тихом уголке Мексики им удалось сохранить часть оружия и денег. Незадолго до момента передислокации отряда в Туспан в Мехико на конспиративной квартире местной полицией у повстанцев были изъяты значительные запасы оружия и деньги. На что было делать революцию, они тогда решительно не знали.

© Фото : Дмитрий ЗнаменскийУчасток с домом в Туспане, откуда отплыли кубинские революционеры
© Фото : Дмитрий Знаменский
Участок с домом в Туспане, откуда отплыли кубинские революционеры

Конде торговался с Эриксоном, в итоге сошлись на 25 тысячах долларов, но реально Эриксон получил только 15 тысяч. От требования уплаты оставшихся 10 тысяч долларов американец благоразумно отказался сам и никогда эту тему не поднимал. Не из-за сочувствия к идеям революционеров (он и не знал, для чего тем нужен дом), а исключительно из чувства самосохранения: узнай власти США, кто продал дом повстанцам, вряд ли долго стали бы разбираться. Так что Эриксон пропал и никогда не требовал оплаты оставшейся части долга.

Лидер кубинской революции Фидель Кастро. Архивное фото
© AP Photo / Javier Galeano
В Крыму появится скульптура Фиделя Кастро из известняка
А дом превратился в тренировочную базу, оружейный склад и судоверфь одновременно: на его территории "Гранму" готовили к долгому плаванию в чрезвычайно напряженных условиях. Дело в том, что рассчитана она была на 12 человек, а отплыли на ней более 80, к тому же на борту был еще и груз оружия.

Дом-беспризорник и дом-музей

Дальнейшая судьба самого дома интересна. После отплытия кубинцев он долгое время стоял заброшенным – не было ни старого, ни новых хозяев. В итоге местные власти его конфисковали за отсутствием собственника в 70-е годы, а затем передали муниципалитету Туспан. И вот тогда возникла идея сделать там музей, посвященный дружбе народов двух стран и знаменитому плаванию "Гранмы".

© Фото : Дмитрий ЗнаменскийДом-музей дружбы Мексики и Кубы в Туспане
© Фото : Дмитрий Знаменский
Дом-музей дружбы Мексики и Кубы в Туспане

Как рассказывает сотрудник музея Лара, путь до создания музея был долгим, реально он появился только в 1988 году. Тогда же на церемонии открытия его посетил Фидель Кастро, уже в должности главы Кубы. Он привез с собой для экспозиции оружие и униформу, которую использовали повстанцы.

Сотрудники музея рассказывают, что Фидель поразил их тем, что прекрасно, до малейших подробностей, помнил обстановку дома, хотя прошло с момента отплытия более 30 лет. Так, на внешней лестнице, ведущей на второй этаж, он вдруг остановился, посмотрел под ноги и заявил: "А в мое время на этой ступеньке была большая трещина". Конечно, за три десятилетия ее давно заделали в ходе ремонтов. Примечательно, что скончался Фидель Кастро 25 ноября 2016 года – день в день с началом плавания "Гранмы" от берегов Мексики к Кубе, но с разницей в 60 лет.

По словам Лары, сейчас финансовой помощи от Кубы на содержание музея не поступает, он содержится только за счет местного бюджета Туспана. Однако кубинцы предоставляют материалы для коллекции, а также проводят научно-исследовательскую работу.

© Фото : Дмитрий ЗнаменскийСпуск к набережной, по которому на воду спускали "Гранму"
© Фото : Дмитрий Знаменский
Спуск к набережной, по которому на воду спускали "Гранму"
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена