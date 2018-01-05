Мексиканский Туспан: откуда пошла кубинская революция

МЕХИКО, 5 янв – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Мексиканский город Туспан – тихая, относительно спокойная окраина Мексики, расположенная на побережье штата Веракрус. И сейчас город в целом сохраняет свою патриархальную атмосферу, что уж говорить про 50-е годы прошлого столетия. При всем этом он сыграл ключевую роль в кубинской революции, пятьдесят девятая годовщина триумфа которой отмечался на Кубе в понедельник, потому что именно оттуда в свой путь к победе отправился Фидель Кастро с товарищами в далеком 1956 году.
Кубинские повстанцы во главе с Кастро и Эрнесто Че Геварой оказались в Мексике вынуждено – после неудачного штурма казарм Монкада им пришлось эмигрировать с острова, причем Фидель отсидел в тюрьме почти два года, будучи выпущенным по всеобщей амнистии.
"Фидель ехал из Тампико в Мехико через Туспан, им пришлось плыть на пароме через реку, потому что моста тогда не было, и вот тут-то они и увидели ее", – рассказывает сотрудник музея дружбы Мексики и Кубы в Туспане Альберто Лара. "Ее" — это ту самую ставшую впоследствии знаменитой яхту "Гранма" (Бабушка), которой к тому моменту уже было 12 лет.
Яхта стояла у причала небольшого дома, а так как революционеры испытывали большие проблемы с финансами, им нужно было как можно более экономично решить вопрос с переправкой на Кубу для начала вооруженного восстания против режима Фулхенсио Батисты.
Как получить дом за полцены
Самое интересное, что купить яхту из всех революционеров мог лишь Антонио дель Конде, так как против него у мексиканских властей, весьма подозрительно смотревших на группу кубинских повстанцев, не было никаких материалов. Стоит отметить, что дом в Туспане стал настоящим спасением для группы Фиделя и Рауля Кастро, так как именно в этом тихом уголке Мексики им удалось сохранить часть оружия и денег. Незадолго до момента передислокации отряда в Туспан в Мехико на конспиративной квартире местной полицией у повстанцев были изъяты значительные запасы оружия и деньги. На что было делать революцию, они тогда решительно не знали.
Конде торговался с Эриксоном, в итоге сошлись на 25 тысячах долларов, но реально Эриксон получил только 15 тысяч. От требования уплаты оставшихся 10 тысяч долларов американец благоразумно отказался сам и никогда эту тему не поднимал. Не из-за сочувствия к идеям революционеров (он и не знал, для чего тем нужен дом), а исключительно из чувства самосохранения: узнай власти США, кто продал дом повстанцам, вряд ли долго стали бы разбираться. Так что Эриксон пропал и никогда не требовал оплаты оставшейся части долга.
Дом-беспризорник и дом-музей
Дальнейшая судьба самого дома интересна. После отплытия кубинцев он долгое время стоял заброшенным – не было ни старого, ни новых хозяев. В итоге местные власти его конфисковали за отсутствием собственника в 70-е годы, а затем передали муниципалитету Туспан. И вот тогда возникла идея сделать там музей, посвященный дружбе народов двух стран и знаменитому плаванию "Гранмы".
Как рассказывает сотрудник музея Лара, путь до создания музея был долгим, реально он появился только в 1988 году. Тогда же на церемонии открытия его посетил Фидель Кастро, уже в должности главы Кубы. Он привез с собой для экспозиции оружие и униформу, которую использовали повстанцы.
Сотрудники музея рассказывают, что Фидель поразил их тем, что прекрасно, до малейших подробностей, помнил обстановку дома, хотя прошло с момента отплытия более 30 лет. Так, на внешней лестнице, ведущей на второй этаж, он вдруг остановился, посмотрел под ноги и заявил: "А в мое время на этой ступеньке была большая трещина". Конечно, за три десятилетия ее давно заделали в ходе ремонтов. Примечательно, что скончался Фидель Кастро 25 ноября 2016 года – день в день с началом плавания "Гранмы" от берегов Мексики к Кубе, но с разницей в 60 лет.
По словам Лары, сейчас финансовой помощи от Кубы на содержание музея не поступает, он содержится только за счет местного бюджета Туспана. Однако кубинцы предоставляют материалы для коллекции, а также проводят научно-исследовательскую работу.