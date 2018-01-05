Страны западной пятерки напомнили Косово о необходимости Специального суда

БЕЛГРАД, 5 янв – РИА Новости. Представительства США, Великобритании, Германии, Франции и Италии призвали власти самопровозглашенной республики Косово не противиться формированию Специального международного суда по военным преступлениям в крае.

Совместное заявление западных дипломатов опубликовало американское посольство в Приштине.

Диппредставительство США в конце декабря уже осудило инициативу депутатов парламента самопровозглашенной республики против формирования Специального международного суда по военным преступлениям в Косово и Метохии в ходе конфликта с властями Сербии в 1998–1999 годах.

Часть косовских депутатов тогда подали заявку в парламент на отзыв ранее принятого Закона о поддержке формирования Специального международного суда, но набрали лишь 43 мандата из 120, а заксобрание ушло на зимние каникулы.

"Мы призываем всех косовских лидеров и членов парламента выступить против данной инициативы и добросовестно проинформировать граждан о ряде негативных последствий, включая те, что наступят для европейской и евроатлантической интеграции Косово. Мы также ожидаем, что власти окажут полное содействие расследованию преступлений, совершенных в Косово", — говорится в новом заявлении американских и европейских дипломатов.

Председатель органа, называемого также судом по преступлениям ОАК в Гааге, болгарский юрист Екатерина Трендафилова, заявила в декабре в Приштине, что никакая занимаемая высокая должность не освобождает обвиняемых от ответственности.

По данным косовских СМИ, первыми обвиняемыми в феврале могут стать брат премьера Рамуша Харадиная — Даут и дядя президента Хашима Тачи — Азем Сулья, которые ранее отвечали перед различными судами за деятельность в рядах ОАК, но в настоящее время находятся на свободе.

Депутат парламента самопровозглашенной республики Косово и младший брат премьера Даут ранее пригрозил активизировать боевиков ОАК, когда начнутся аресты по обвинениям Международного суда по военным преступлениям в крае.

Президент самопровозглашенной республики назвал формирование Специального международного суда по преступлениям в Косово и Метохии исторической несправедливостью по отношению к Приштине и ветеранам ОАК.