МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Россия ожидает от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира конкретных шагов в качестве реакции на высылку российских журналистов из Латвии, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Как полноправный член ОБСЕ, Россия ожидает от представителя Организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира внятной публичной позиции и конкретных шагов в качестве реакции на акты высылки российских журналистов из Латвии", — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"В ходе своего недавнего визита в Москву господин Дезир неоднократно подчеркивал, что принцип взаимности в такого рода вопросах – путь, ведущий к опустошению информационной среды. Сейчас в его силах реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию подобного рода ситуаций", — подчеркивает Захарова.

По ее мнению, отсутствие "в очередной раз оперативной и четкой реакции и действенных мер со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет, и ОБСЕ это признает". "Господин Дезир, обращаемся к Вам в Вашем качестве полномочного арбитра представительной международной организации в этом вопросе. Ожидаем, что Вы сможете доказать свою способность стоять на страже обеспечения свободы слова на пространстве ОБСЕ", — заявляет Захарова.

Телеканал "Россия 24" в четверг сообщил, что власти Латвии выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны, ее обвинили в угрозе национальной безопасности. Во вторник супруг Курлаевой, журналист телекомпания "ТВ Центр" Анатолий Курлаев также был задержан латвийскими правоохранителями и выслан из страны. По словам журналиста, ему показали документы, в которых написано, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.

Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что депортация супружеской пары журналистов произошла на основании "абсурдных обвинений в "угрозе национальной безопасности". Генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что обеспокоен решениями Латвии о выдворении из страны российских репортеров. Он подчеркнул, что такие меры отрицательно сказываются на свободе СМИ.

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