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В мире

МИД России призвал ОБСЕ отреагировать на выдворение журналистов из Латвии

14:4805.01.2018
(обновлено: 16:05 05.01.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Россия ожидает от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира конкретных шагов в качестве реакции на высылку российских журналистов из Латвии, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Латвия. Архивное фото
© Sputnik / Оксана Джадан
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"Как полноправный член ОБСЕ, Россия ожидает от представителя Организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира внятной публичной позиции и конкретных шагов в качестве реакции на акты высылки российских журналистов из Латвии", — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"В ходе своего недавнего визита в Москву господин Дезир неоднократно подчеркивал, что принцип взаимности в такого рода вопросах – путь, ведущий к опустошению информационной среды. Сейчас в его силах реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию подобного рода ситуаций", — подчеркивает Захарова.

Латвия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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По ее мнению, отсутствие "в очередной раз оперативной и четкой реакции и действенных мер со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет, и ОБСЕ это признает". "Господин Дезир, обращаемся к Вам в Вашем качестве полномочного арбитра представительной международной организации в этом вопросе. Ожидаем, что Вы сможете доказать свою способность стоять на страже обеспечения свободы слова на пространстве ОБСЕ", — заявляет Захарова.

Телеканал "Россия 24" в четверг сообщил, что власти Латвии выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны, ее обвинили в угрозе национальной безопасности. Во вторник супруг Курлаевой, журналист телекомпания "ТВ Центр" Анатолий Курлаев также был задержан латвийскими правоохранителями и выслан из страны. По словам журналиста, ему показали документы, в которых написано, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.

Вид на Ригу. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что депортация супружеской пары журналистов произошла на основании "абсурдных обвинений в "угрозе национальной безопасности". Генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что обеспокоен решениями Латвии о выдворении из страны российских репортеров. Он подчеркнул, что такие меры отрицательно сказываются на свободе СМИ.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>

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Отняли телефон, дали 10 минут на сборы - журналистка ВГТРК о депортации из Латвии
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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Сергей Максимов
Мария вы про что?. Какая реакция на свободу СМИ от ОБСЕ, они визжат только тогда, кода им выгодно и при этом прикрываются известной только им государственной безопасностью или демократией.
Для них свободные СМИ при совершенных ими преступлениях (Югославия, Ливия и т.д.), не возможны по определению.
Европа уже давно стала тоталитарным образованием (хуже чем КНДР), похерив даже то, что сами провозгласили.)))))
ПОЗОР!!!, Латвийские и Европейским чинушкам испугавшимся Российских журналистов.
15:38
05.01.2018
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Пров Агиценович Зак
А МИД РФ без ОБСЕ, САМ что-то вообще может предпринять? Мне вот именно это интересно. Или, как говорил тов. Сталин, "у нас ГЭнеральный штаб способен только обстановку рЭгистрировать?!"
15:37
05.01.2018
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kumalisska
Мы народ тоже ждем внятной реакции от нашего МИД-а, нашего МО, Генштаба, президента, на все те пинки что получили не то что от сша, а даже от таких как молдавия за последних пару-тройку лет. Заждались однако, внятной реакции и ответов нет и видимо не будет!
14:57
05.01.2018
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Александр
Шпрот им еще больше разрешите в России продавать.Ждут они...
14:54
05.01.2018
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