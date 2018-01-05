В Германии призвали КНР и Россию обеспечить выполнение санкций против КНДР

БЕРЛИН, 5 янв – РИА Новости. В кабмине ФРГ призвали Китай и Россию обеспечить полное выполнение санкций в отношении КНДР, заявила на брифинге заместитель официального представителя ведомства Ульрике Деммер.

"Обязательно необходима сплоченная позиция международного сообщества (в отношении КНДР), прежде всего Китай и Россия призваны обеспечить полную реализацию санкций", — сказала Деммер.

Она добавила, что северокорейская ядерная программа "является причиной напряженности на Корейском полуострове".

КНДР согласилась провести 9 января межправительственные переговоры с Южной Кореей для обсуждения путей улучшения отношений и участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане, объявило в пятницу министерство по делам национального объединения Республики Корея.