Саудовские ПВО перехватили баллистическую ракету, выпущенную из Йемена

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили над саудовским городом Наджран баллистическую ракету, запущенную из Йемена повстанцами из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), передает местный телеканал "Аль-Арабия".

Как передает канал, участвующая в йеменском гражданском конфликте арабская коалиция во главе с Эр-Риядом отметила, что ракета хуситов была нацелена на районы с мирными жителями.

Ранее телеканал хуситов Al-Masirah сообщил о запуске баллистической ракеты малой дальности по цели в Саудовской Аравии.

Повстанцы-хуситы несколько раз в конце минувшего года пытались нанести ракетные удары по целям в Саудовской Аравии, однако саудовским ПВО во всех случаях удавалось отразить нападения.

В декабре повстанцы запустили баллистическую ракету Burkan по королевскому дворцу Ямама в Эр-Рияде в момент проведения там встречи с участием саудовского руководства. Арабская коалиция заявила, что выпущенная йеменскими мятежниками ракета была нацелена на жилой квартал, но ее удалось перехватить без ущерба.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой – правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.