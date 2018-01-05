Додон раскритиковал закон о запрете российских новостных программ

КИШИНЕВ, 5 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что закон об изменении кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических программ из России, представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан.

В пятницу Конституционный суд Молдавии постановил, что временно исполнять обязанности президента для утверждения закона о запрете трансляции программ может спикер парламента или премьер. Это произошло после того, как глава республики повторно отклонил этот закон, за который дважды проголосовал парламент. По конституции Молдавии, президент был обязан утвердить закон, если депутаты дважды его поддержат.

"Как и обещал, я ни под каким предлогом не уступлю режиму. Я не одобрю скомпрометировавших себя кандидатов и не подпишу законы, противоречащие интересам граждан… Относительно закона о борьбе с пропагандой — он представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Молдавии в получении информации", — написал Додон в Facebook.

"Что касается информирования граждан, существует много других возможностей, благодаря которым они смогут узнавать новости, не пропущенные политической цензурой", — добавил Додон.

В конце декабря 2017 года парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных и других программ разрешена. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин называл законопроект о запрете новостных программ из России информационной блокадой собственного населения со стороны молдавских властей.

Ранее в КС Молдавии уже выносил решения по временному исполнению обязанностей президента для утверждения министра обороны и членов правительства. Так, 20 октября 2017 года Конституционный суд разрешил спикеру парламента Андриану Канду подписать вместо президента указ о назначении министром обороны Евгения Стурзу, затем 2 января 2018 года суд разрешил назначить в обход президента главу МИД и еще шесть членов правительства.