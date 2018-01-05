Додон раскритиковал закон о запрете российских новостных программ

КИШИНЕВ, 5 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что закон об изменении кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических программ из России, представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан.
"Как и обещал, я ни под каким предлогом не уступлю режиму. Я не одобрю скомпрометировавших себя кандидатов и не подпишу законы, противоречащие интересам граждан… Относительно закона о борьбе с пропагандой — он представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Молдавии в получении информации", — написал Додон в Facebook.
"Что касается информирования граждан, существует много других возможностей, благодаря которым они смогут узнавать новости, не пропущенные политической цензурой", — добавил Додон.
Ранее в КС Молдавии уже выносил решения по временному исполнению обязанностей президента для утверждения министра обороны и членов правительства. Так, 20 октября 2017 года Конституционный суд разрешил спикеру парламента Андриану Канду подписать вместо президента указ о назначении министром обороны Евгения Стурзу, затем 2 января 2018 года суд разрешил назначить в обход президента главу МИД и еще шесть членов правительства.