Минск сомневается, что задержанный на Украине белорус занимался шпионажем

МИНСК, 5 янв – РИА Новости. Существуют обоснованные сомнения в наличии признаков шпионажа в действиях белорусского гражданина, арестованного на Украине, сообщили в пятницу в отделе информации Генпрокуратуры Белоруссии.

В июне 2017 года в Чернигове задержали белоруса по подозрению в сборе информации, составляющей государственную тайну, и ее передачи иностранному государству. Согласно решению украинского суда, 19 июня подозреваемый был переведен на содержание в изолятор СБУ в Киеве. Подробностей по делу украинская сторона не сообщала. В октябре пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик заявлял, что Белоруссия рассчитывает на объективное и беспристрастное расследование украинской стороной дела против белорусского гражданина. Он также обращал внимание на ряд обстоятельств, которые "вызывают вопрос об оправданности и правомерности действий украинской стороны".

По информации Генпрокуратуры Белоруссии, ранее в Минск поступила просьба управления Службы безопасности Украины в Черниговской области об оказании правовой помощи по уголовному делу, расследуемому в отношении гражданина Белоруссии по статье "Шпионаж".

"Белорусской стороной было отказано в оказании правовой помощи Службе безопасности Украины, поскольку возникли обоснованные сомнения в наличии признаков шпионажа в действиях (белорусского гражданина)", — говорится в комментарии Генпрокуратуры, поступившем в РИА Новости.

В частности, отмечается в заявлении, была получена информация, согласно которой файл с секретными, как утверждает украинская сторона, данными был закачан в телефон не самим белорусом, а "его украинским товарищем, действовавшим под контролем Службы безопасности Украины". "Большие сомнения вызвал и вывод украинской стороны о секретности этой информации", — подчеркивает Генпрокуратура Белоруссии.

Кроме того, дополняется в комментарии, задержанный белорус сообщил белорусским дипломатам "о фактах применения к нему недозволенных методов следствия в виде активного психоэмоционального воздействия, пыток, угроз и шантажа".

"Совокупность изложенных фактов позволила прийти к выводу о том, что данное уголовное дело имеет политический подтекст", — подчеркивает Генпрокуратура.

Белорусская сторона обратилась к генеральному прокурору Украины с просьбой об организации проверки законности задержания белорусского гражданина, обоснованности возбуждения в отношении него уголовного дела и квалификации совершенных им действий по статье "Шпионаж". Отдельно акцентировано внимание на применении недозволенных методов следствия, в том числе пыток и унижений, поясняется в сообщении.

В Генпрокуратуре Белоруссии отметили, что Генеральная прокуратура Украины пришла к выводу об обоснованности задержания и подозрения белоруса в совершении шпионажа, а также об отсутствии оснований для его освобождения из-под стражи. О результатах расследования по заявлению о превышении служебных полномочий работниками правоохранительных органов и о пытках в отношении белоруса "Генеральная прокуратура Белоруссии до настоящего времени украинской стороной не информирована".