Косачев: Россия готова помогать в урегулировании на Корейском полуострове

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Россия готова оказывать необходимое содействие в обсуждении вопросов разоружения на Корейском полуострове, США тоже должны подключиться к этому диалогу, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее Пхеньян и Сеул договорились обсудить участие северокорейской команды в предстоящих Олимпийских играх в Южной Корее. Косачев полагает, что это может быть началом полноформатного диалога двух стран.

"Появляется надежда, что вслед за обсуждением чисто спортивных тем, возможно, последует и диалог политический. Но это уже будет подразумевать включение в такой диалог США, без участия Вашингтона у Северной и Южной Кореи вряд ли что-то получится сделать самостоятельно", — полагает сенатор.

Он подчеркнул, что Россия всегда была готова к такого рода контактам (Пхеньяна и Сеула) и готова "оказывать все необходимое содействие и в двусторонних рамках, и в рамках "шестерки".

"И если сейчас что-то потребуется дополнительно от России, она себя уговаривать не заставит", — заключил Косачев.