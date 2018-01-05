Китай приветствует договоренность между КНДР и Южной Кореей о переговорах

ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Китай поддерживает шаги, которые делают Южная Корея и КНДР для улучшения двусторонних отношений, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя договоренность между Сеулом и Пхеньяном о проведении переговоров.

Ранее министерство по делам национального объединения Республики Корея сообщило, что КНДР согласилась провести 9 января межправительственные переговоры с Южной Кореей для обсуждения путей улучшения отношений и участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.

"Мы обратили внимание на последнее развитие событий. Я хочу еще раз подчеркнуть, что, являясь близким соседом Корейского полуострова, китайская сторона приветствует и поддерживает последние позитивные шаги южнокорейской и северокорейской сторон по улучшению двусторонних отношений", — заявил на брифинге Гэн Шуан, отвечая на соответствующий вопрос.

Китайский дипломат выразил надежду, что и мировое сообщество окажет поддержку этому, совместными усилиями найдет эффективный путь для смягчения напряженности, укрепления политического взаимодоверия и возобновления переговоров по ситуации вокруг проблемы Корейского полуострова.

Как заявил на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства по делам национального объединения Пэк Тхэ Хён, Пхеньян направил телефонограмму в Южную Корею, что пошлет 9 января свою делегацию на переговоры, которые пройдут в южной части демилитаризованной зоны между двумя корейскими государствами в пункте переговоров Пханмунджом, в здании под названием "Дом мира". В последний раз переговоры на высоком уровне между КНДР и Республикой Корея проводились в декабре 2015 года.

Отношения между двумя частями Корейского полуострова обострились в последние годы из-за острой конфронтации КНДР и США, причиной которой стал отказ Пхеньяна прекращать свои ядерную и ракетную программы. Усиливающиеся санкции СБ ООН не повлияли на Северную Корею, которая продолжает ядерные и ракетные испытания под предлогом защиты от американской угрозы. Опасения Пхеньяна усиливают непрекращающиеся военные учения США и Южной Кореи, направленные на устрашение КНДР.