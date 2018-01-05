США ищут предлог, чтобы усилить давление на Иран, заявил Рябков

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. США ищут предлог, чтобы усилить давление на Иран, возможное использование Вашингтоном для этого совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе – это прием, не соответствующий статусу великой державы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Эти призывы повторяются достаточно периодично, регулярно, я бы сказал. Нам непонятно, что именно в СВПД может не устраивать американскую сторону. Содержание документа прекрасно известно, американская сторона следит за тем, как выполняется соглашение, участвует в заседаниях совместной комиссии, в других обсуждениях", — сказал Рябков, комментируя заявление Пенса.

"Если ищется предлог для того, чтобы усилить нажим на Иран по причинам, не имеющим отношения к СВПД, а это так и есть по нашим наблюдениям, то тогда это вообще недостойный прием, прием, который не соответствует статусу великой державы. Это способ таскать каштаны из огня и "греть руки" на огне, который они сами разжигают, причем без каких бы то ни было оснований",- добавил замглавы МИД РФ.

В четверг вечером США расширили санкционный список по Ирану, добавив в него еще пять иранских компаний. Как пояснили в минфине США, санкции направлены против "ведущих компаний, связанных с ракетной программой Ирана", при этом глава ведомства Стивен Мнучин отметил, что США "продолжат оказывать решительное сопротивление пагубной деятельности иранского режима, включая введение дополнительных санкций из-за нарушений прав человека".

Комментируя намерения Вашингтона усилить санкции против Тегерана, Рябков заявил РИА Новости, что Москва считает любые односторонние санкции нелегитимными. "Если кого-то не устраивает та или иная сторона внешней политики Ирана, то тогда надо заниматься углублением и наращиванием диалога с этой стороной, искать коллективные решения тех или иных вопросов. Хотя мне не совсем понятна суть американских претензий и к региональной политике Ирана", — подчеркнул Рябков.