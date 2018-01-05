Могерини довольна уровнем экономического сотрудничества ЕС с Кубой

ГАВАНА, 5 янв — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на встрече с главой кубинского МИД Бруно Родригесом сообщила, что довольна уровнем экономического сотрудничества между сторонами.

"Европейский Союз является главным торговым партнером, главным инвестором и первым партнером в вопросах развития Кубы", — заявила Могерини на пресс-конференции в ходе визита на Кубу.

По ее словам, в скором времени Гавана и Брюссель подпишут новую программу сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, бюджет которой составит порядка 18 миллионов долларов, а также договоров в области сотрудничества в сельском хозяйстве.

Глава европейской дипломатии также подчеркнула, что 28 февраля состоится первое в истории заседание Совета ЕС-Куба, нацеленного на дальнейшее углубление экономического сотрудничества.

Ранее Могерини заявляла, что торгово-экономическая блокада со стороны США в отношении Кубы неприемлема.