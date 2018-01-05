Новым вице-президентом Эквадора станет женщина

МЕХИКО, 5 янв — РИА Новости. Три кандидатуры на пост нового вице-президента Эквадора внесены в национальную ассамблею страны администрацией президента, и все три претендента — женщины, сообщил глава эквадорского парламента Хосе Серрано.

В середине декабря суд Эквадора приговорил смещенного с поста вице-президента Хорхе Гласа к шести годам тюремного заключения за преступную деятельность с бразильской строительной компанией Odebrecht. Суд признал, что уже бывший вице-президент виновен в преступном сговоре с компанией и получении от нее "откатов".

"Пленарная сессия назначена на субботу, 6 января, чтобы избрать и ввести в должность вице-президента республики. В тройку кандидатов входят Мария Алехандра Викунья, Мария Фернанда Эспиноса и Росана Альварадо", — написал Серрано в своем микроблоге в Twitter. Там же опубликовано письмо на его имя от президента Ленина Морено, который и представил данные кандидатуры.

Обязанности вице-президента еще в октябре были возложены на Викунью, которая параллельно остается министром жилья. Тогда же Глас был временно снят с должности вице-президента из-за коррупционного скандала, затем он был осужден, а 2 января президент Морено заявил, что Глас окончательно снят со своей должности.

Две других претендентки также возглавляют важные ведомства: Фернанда Эспиноса — МИД, а Альварадо — министерство юстиции.

Odebrecht — один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне 2016 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.