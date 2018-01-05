"Это тупик": Пушков ответил на заявление Киева про "билет в один конец"

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Политика официального Киева заводит страну в тупик. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление МИД Украины, предостерегшего граждан от поездок в Россию и предупредившего, что такое путешествие станет "билетом в один конец".

"Украинцы, гонимые нуждой, будут приезжать в Россию. А "билет в один конец" – это тот тупик, куда упорно заводит страну киевская власть", — написал Пушков на своей странице в Twitter

Руководитель Центра исследования стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований Оксана Петровская в беседе с RT, в свою очередь, выразила мнение, что заявления украинского МИД вызваны неспособностью администрации президента Петра Порошенко создать приемлемые условия для жизни украинцев в их собственной стране.

"Пугать можно сколько угодно. Но поскольку нынешняя киевская власть не может создать условия для нормального существования граждан, украинцы поедут куда угодно, лишь бы прокормить семью. Потому что сейчас страна скатилась вниз, опередив другие государства, всегда бывшие в аутсайдерах по уровню экономического развития. Даже в Молдове средняя заработная плата уже выше $200, а на Украине ниже", — подчеркнула Петровская.

Она также предположила, что подобные заявления делаются для того, чтобы направить миллионы украинцев, работающих в России, в Европу.

По оценкам украинского МИД, в России находятся около трех миллионов украинцев. В Киеве неоднократно призывали ужесточить правила пересечения границы между странами. В частности, в Раде звучали призывы к введению визового режима.

С 1 января 2018 года на украинско-российской границе частично заработала система биометрического контроля. Гражданам России, желающим попасть на Украину, необходимо проходить трехэтапную процедуру, сам механизм будет внедряться поэтапно. Планируется, что система заработает на всех пунктах пропуска на границе.

На первом этапе желающие попасть на Украину должны будут подать предварительное уведомление о намерении посетить страну. Такая заявка подается в информационную систему на сайте министерства иностранных дел страны. На втором этапе происходит непосредственная фиксация биометрического паспорта или биометрических данных на границе. На завершающем этапе иностранцам, в том числе российским гражданам, необходимо зарегистрироваться в месте прибытия.