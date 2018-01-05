Палестинский Красный Полумесяц осудил обвинения в эксплуатации пациентов

ГАЗА, 5 янв — РИА Новости. Палестинский Красный Полумесяц осудил заявления представителя израильской армии о том, что организация якобы использует пациентов для передачи денег и вещей "террористическим организациям", заявила РИА Новости представитель организации Эраб аль-Фукаха.

Ранее представитель израильской армии в своем Facebook обвинил одного из водителей Красного Полумесяца в секторе Газа в эксплуатации пациентов в "террористических целях" — для передачи денег и вещей в пользу "террористических организаций".

"Перевозка пациентов из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Эрез не является обязанностью палестинского Красного Полумесяца", — заявила РИА Новости Эраб аль-Фукаха. По ее словам, неоднократные обвинения являются "попыткой оправдать продолжающуюся агрессию оккупационных сил против сотрудников организации и скорой помощи".

"Палестинский Красный Полумесяц — это национальная гуманитарная организация, являющаяся членом Международного движения Красного Креста и приверженная всем своим гуманитарным принципам, особенно принципам нейтралитета и независимости", — подчеркнула аль-Фукаха.