Россия приветствует решение США и Кореи отложить учения на период Олимпиады

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Вашингтон и Сеул заявили о договоренности отложить запланированные на конец февраля – период проведения зимней Олимпиады — военные учения в районе Корейского полуострова. Решение было озвучено на фоне налаживания прямых контактов Южной и Северной Кореи. Москва приветствует это решение, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, однако при этом напомнил, что необходимо и далее продвигаться на пути политического урегулирования вокруг КНДР.
Учения отложат…
Первым о намерении отложить американо-корейские учения заявил Сеул: агентство Ренхап вечером в четверг сообщило, что лидеры Южной Кореи и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп пришли к соглашению не проводить совместные военные учения Foal Eagle — Key Resolve в феврале-марте — в период зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. По данным Ренхап, в ходе беседы, которая длилась 30 минут, стороны также обсудили сотрудничество по урегулированию проблемы вокруг КНДР.
Именно отсутствие договоренности о предотвращении инцидентов на Корейском полуострове в период Олимпиады и Паралимпиады было одним из главных факторов риска, способных омрачить проведение Игр.
Однако через несколько дней появились сенсационные новости о предложении Сеула к Пхеньяну провести 9 января консультации по вопросу предстоящей Олимпиады и участия в ней северокорейских спортсменов. Спустя сутки Северная Корея и КНДР провели первый за несколько лет разговор по восстановленной прямой линии. И уже на следующий день США подтвердили: военные маневры будут отложены.
…но не отменят
При этом ранее в Москве подчеркнули: возможное достижение договоренности о переносе учений – это не самоцель. "Олимпиада закончится, и жители Южной Кореи останутся на своих местах. Спокойствие должно быть обеспечено на постоянной основе. Поэтому мы видим нашу задачуминимум в том, чтобы убедить стороны воздержаться не только от взаимной военной активности, но и от воинственной риторики, которая сама по себе является политическим фактором", — заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.
Россия приветствует решение США и Южной Кореи
"Конечно, мы можем такую договоренность только приветствовать… Мы считаем, что сейчас есть определенный шанс по крайней мере для некоторой стабилизации обстановки и определенного тайм-аута с точки зрения той спирали эскалации, которая раскручивалась все последние месяцы", — подчеркнул замглавы МИД РФ.
"Собственно говоря, это то, к чему российские представители на разных уровнях давно призывали коллег в Вашингтоне и в Сеуле, делали это в том числе публично", — напомнил Рябков.
По его словам, в Москве "с удовлетворением отметили", что российские аргументы, "видимо, принимаются в расчет".
"Надо, наконец, переключить все внимание и политическую волю на задачу нахождения дипломатического переговорного решения этой проблемы", — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.