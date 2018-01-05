Россия приветствует решение США и Кореи отложить учения на период Олимпиады

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Вашингтон и Сеул заявили о договоренности отложить запланированные на конец февраля – период проведения зимней Олимпиады — военные учения в районе Корейского полуострова. Решение было озвучено на фоне налаживания прямых контактов Южной и Северной Кореи. Москва приветствует это решение, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, однако при этом напомнил, что необходимо и далее продвигаться на пути политического урегулирования вокруг КНДР.

Учения отложат…

Первым о намерении отложить американо-корейские учения заявил Сеул: агентство Ренхап вечером в четверг сообщило, что лидеры Южной Кореи и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп пришли к соглашению не проводить совместные военные учения Foal Eagle — Key Resolve в феврале-марте — в период зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. По данным Ренхап, в ходе беседы, которая длилась 30 минут, стороны также обсудили сотрудничество по урегулированию проблемы вокруг КНДР.

Именно отсутствие договоренности о предотвращении инцидентов на Корейском полуострове в период Олимпиады и Паралимпиады было одним из главных факторов риска, способных омрачить проведение Игр.

Ведь еще под конец 2017 года министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что он "не рассматривает вопрос о приостановке учений" Вашингтона и союзников в регионе. И хотя он оговорился, что "может поставить их на паузу", если Пхеньян и Сеул достигнут какого-то дипломатического решения, сам он такого решения "или чего-то подобного" не ожидает.

Однако через несколько дней появились сенсационные новости о предложении Сеула к Пхеньяну провести 9 января консультации по вопросу предстоящей Олимпиады и участия в ней северокорейских спортсменов. Спустя сутки Северная Корея и КНДР провели первый за несколько лет разговор по восстановленной прямой линии. И уже на следующий день США подтвердили: военные маневры будут отложены.

…но не отменят

Ситуацию позже разъяснил глава Пентагона Джейм Меттис: учения проведут после завершения 18 марта Паралимпийских игр и перенос маневров – это "технический вопрос". При этом глава минобороны отметил, что США продолжат наращивать давление на КНДР. "Я бы не стал придавать этому такое большое значение", — сказал Мэттис, комментируя заявления Пхеньяна по поводу направления северокорейских спортсменов на Олимпиаду.

При этом ранее в Москве подчеркнули: возможное достижение договоренности о переносе учений – это не самоцель. "Олимпиада закончится, и жители Южной Кореи останутся на своих местах. Спокойствие должно быть обеспечено на постоянной основе. Поэтому мы видим нашу задачуминимум в том, чтобы убедить стороны воздержаться не только от взаимной военной активности, но и от воинственной риторики, которая сама по себе является политическим фактором", — заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

Россия приветствует решение США и Южной Кореи

"Надеемся, что международное сообщество не будет разочаровано тем, как эта ситуация развернется в предстоящий период", — заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков в четверг вечером – сразу после появления первых сообщений о переносе учений.

"Конечно, мы можем такую договоренность только приветствовать… Мы считаем, что сейчас есть определенный шанс по крайней мере для некоторой стабилизации обстановки и определенного тайм-аута с точки зрения той спирали эскалации, которая раскручивалась все последние месяцы", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

"Собственно говоря, это то, к чему российские представители на разных уровнях давно призывали коллег в Вашингтоне и в Сеуле, делали это в том числе публично", — напомнил Рябков.

По его словам, в Москве "с удовлетворением отметили", что российские аргументы, "видимо, принимаются в расчет".

"Надо, наконец, переключить все внимание и политическую волю на задачу нахождения дипломатического переговорного решения этой проблемы", — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.