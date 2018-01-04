Белый дом: запрет на частные телефоны не связан с выходом скандальной книги

ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Решение Белого дома о запрете личных мобильных устройств для гостей и сотрудников не связано с публикацией скандальной книги, решение готовилось более полугода, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Совершенно нет, такое предположение совершенно глупо, это связано с безопасностью и целостностью технологических систем Белого дома, это (решение) готовилось более шести месяцев", — сказала Сандерс, отвечая на соответствующий вопрос.

В четверг Белый дом сообщил, что со следующей недели запретит использование гостями и сотрудниками Белого дома частных мобильных устройств.

В среду СМИ опубликовали отрывки из книги журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", которая должна появиться на прилавках магазинов на следующей неделе. Белый дом обвинил автора во лжи, а личный адвокат Трампа направил Вулффу и издателю письмо с требованием приостановить публикацию и распространение книги, которую в интернете уже назвали бестселлером номер один.