Джонсон заявил Тиллерсону, что Британия привержена сделке по Ирану

ЛОНДОН, 4 янв – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Британии Борис Джонсон в телефонном разговоре заявил госсекретарю США Рексу Тиллерсону, что Великобритания сохраняет приверженность иранской ядерной сделке.

"Глава МИД заявил о сохраняющейся приверженности Великобритании иранской ядерной сделке и работе с нашими союзниками и партнерами по принятию мер в связи дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе", — говорится в сообщении британского МИД по итогам телефонных переговоров Джонсона и Тиллерсона.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану (СВПД). При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Джонсон и Тиллерсон отметили также, что иранские власти, реагируя на демонстрации, должны проявлять уважение к праву людей на свободу слова.