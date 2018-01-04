Пентагон подтвердил, что США и Южная Корея откажутся от учений на время ОИ

ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг подтвердил, что США и Южная Корея договорились не проводить военные учения в районе Корейского полуострова до окончания Паралимпиады в Пхенчхане, сообщает издания Defense News.

Ранее о такой договоренности лидеров двух стран сообщили южнокорейские СМИ, а позднее это косвенно подтвердили в Белом доме. Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля, Паралимпийские игры – с 9 по 18 марта.

Комментируя последние инициативы КНДР по налаживанию отношений с Южной Кореей, Мэттис отметил, что решение о переносе учений не является их следствием.

"Это обычное предотвращение конфликтов. Я бы не стал придавать этому (действиям КНДР – ред.) слишком большого внимания, потому что мы не знаем, действительно ли это оливковая ветвь (мира) или нет. Очевидно, что мы должны быть открыты ко всему, что дает возможность для дипломатического решения", — сказал Мэттис журналистам.

В среду лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ открыть закрытую долгое время "горячую линию" между КНДР и Южной Кореей, сообщил глава управления по делам между двумя Кореями по государственному радио. Днем того же дня представители КНДР и Республики Корея провели первый телефонный разговор по восстановленному каналу связи. Одной из тем обсуждения было возможное участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане.