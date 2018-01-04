США могут "привлечь к ответственности" причастных к насилию в Иране

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Госдепартамент США в четверг вновь осудил гибель и задержания людей в ходе протестов в Иране и пригрозил "привлечь к ответственности" причастных к "насилию против протестующих".

Ранее в госдепартаменте заявляли, что в связи с ситуацией в Иране не исключают введения новых санкций против должностных лиц этой страны.

"Мы осуждаем самым решительным образом гибель (людей) и аресты по меньшей мере тысячи иранцев. У нас есть достаточные полномочия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершает насилие в отношении протестующих, причастен к цензуре и грабежу народа Ирана", — говорится в заявлении официального представителя госдепа Хезер Науэрт.

"Жертвам режима мы говорим: вы не будете забыты", — отмечается в документе.

В сообщении добавляется, что США продолжают "внимательно следить за протестами и насилием в Иране".

Описывая события в исламской республике, госдепартамент говорит, что "иранский народ выражает свое стремление к достойному обращению, прекращению коррупции, повышению транспарентности и расширению экономических возможностей".

По данным американского внешнеполитического ведомства, протестующие также потребовали, чтобы "режим прекратил расходование национального богатства на финансирование военного авантюризма за рубежом".

"К сожалению, правительство продолжает заключать в тюрьму и убивать тех, кто достаточно храбр, чтобы выйти на улицу. Оно ограничивает поток информации в Иран, ограничивает свободу слова и пытается помешать внешнему миру наблюдать за его (Ирана) собственными репрессиями", — говорится в заявлении.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, 28 декабря начались массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в столице.