Вашингтон и Сеул договорились продолжать максимальное давление на КНДР

Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне

Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Главы США и Республики Корея Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин договорились продолжать максимальное давление на КНДР, чтобы избежать прошлых ошибок, сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Два лидера согласились продолжать кампанию максимального давления на Северную Корею и не повторять ошибок прошлого", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-службы Белого дома.

Лидеры двух стран обсудили "последние развития на Корейском полуострове" и предстоящую зимнюю Олимпиаду в Южной Корее.