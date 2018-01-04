Главы МИД Турции и ФРГ обсудят в субботу пути выхода отношений из кризиса

АНКАРА, 4 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 6 января посетит Германию для участия в переговорах с германским коллегой Зигмаром Габриэлем, в ходе которых они обсудят пути устранения напряженности в отношениях двух стран, сообщает в четверг агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что переговоры глав дипломатий пройдут в городе Гослар, откуда родом Габриэль. Планируется наметить шаги по формированию позитивной атмосферы, способствующей росту доверия в межгосударственных отношениях.

Предыдущая встреча глав МИД Турции и Германии состоялась 5 ноября 2017 года в родной для Чавушоглу турецкой Анталье.

Ранее Габриэль заявил, что его страна пересмотрит экономическую политику в отношении Анкары и свои кредитные и инвестиционные программы из-за ареста правозащитников в Турции. МИД Турции в свою очередь назвал заявления Габриэля о пересмотре отношений с Турцией неприемлемыми и углубляющими кризис в отношениях двух стран.