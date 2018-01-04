Задержанной в Латвии репортеру ВГТРК не разрешили купить билет на самолет

РИГА, 4 янв – РИА Новости. Задержанная в Латвии журналист ВГТРК Ольга Курлаева сейчас находится по стражей в центре содержания нелегальных эмигрантов в Муциниеки, ей не разрешили купить билет на самолет до Москвы, а планируют отвезти на автобусе до границы с Россией и высадить там, сказал РИА Новости журналист и знакомый Курлаевой Алексей Стетюха, который навестил ее в Муциниеки.

"Она отметила, что не имеет претензий к своему содержанию. Задержавшим ее сотрудникам правоохранительных органов самим неудобно за то, что происходит. Ольга хотела за свои деньги купить билет на самолет до Москвы, но ей не пошли на встречу. Планируется, что ее отвезут автобусом до границы Латвии и России, а на другой стороне ее уже встретят", — сказал Стетюха. Когда именно планируют депортировать журналистку, не сообщается.

Стетюха также отметил, что Курлаевой не только запретят въезд в Латвию, но и аннулируют шенгенскую визу.

Телеканал "Россия 24" в четверг сообщил, что власти Латвии выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны, ее обвинили в угрозе национальной безопасности. Ранее супруг Курлаевой, журналист телекомпания "ТВ Центр" Анатолий Курлаев заявил радиостанции Baltkom, что латвийские правоохранители задержали его в Риге и намерены выслать из страны. По словам журналиста, ему показали документы, в которых написано, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что депортация супружеской пары журналистов произошла на основании "абсурдных обвинений в "угрозе национальной безопасности". Генсек Европейской федерации журналистов Рикарду Гутьерреш заявил, что обеспокоен решениями Латвии о выдворении из страны российских репортеров. Он подчеркнул, что такие меры отрицательно сказываются на свободе СМИ.