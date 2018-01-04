Рябков: примитивизация внешней политики США зашла слишком далеко

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Москва категорически не приемлет угрозы США о расширении санкций против различных стран, примитивизация внешней политики США зашла слишком далеко, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Проблема в том, что примитивизация внешней политики США зашла слишком далеко. У них нет, по-моему, ничего другого в арсенале ведения дел с другими членами международного сообщества, которые не готовы строиться в шеренгу и следовать за США, кроме санкций", — сказал Рябков.

Он отметил, что такой подход США является одним из "больших разочарований последних лет, и, наверное, десятилетий".