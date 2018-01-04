Член ОП просит ОБСЕ отреагировать на высылку из Латвии репортеров из России

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина намерена просить ОБСЕ отреагировать на выдворение из Латвии российских репортеров.

Телеканал "Россия 24" в четверг сообщил, что власти Латвии выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны, ее обвинили в угрозе национальной безопасности. Однако как сообщил РИА Новости знакомый Курлаевой, журналист Алексей Стетюха, женщина до сих пор находится в Латвии, ее поместили в центр содержания нелегальных мигрантов в Муциниеки.

Ранее супруг Курлаевой, журналист телекомпания "ТВ Центр" Анатолий Курлаев заявил радиостанции Baltkom, что латвийские правоохранители задержали его в Риге и намерены выслать из страны. По словам журналиста, ему показали документы, в которых написано, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.

"Я призываю ОБСЕ обратить внимание на этот очередной вопиющий факт по отношению к российским журналистам. Неоднократно просила и ещё раз направлю обращение с просьбой рассмотреть такие инциденты на специальном заседании и вынести резолюцию. Пора прекращать использование практики двойных стандартов", — заявила РИА Новости Сутормина.

По ее словам, свобода СМИ везде должна быть одинакова.

"Это незыблемая абсолютная ценность. Если вам не нравится работа журналистов, то противостоять им нужно в информационном поле с использованием их же средств, а не применять административно-государственные методы, которым СМИ заведомо не могут противостоять", — добавила Сутормина.

Собеседница агентства также отметила, что данный инцидент является продолжением "антидемократической эпопеи с выдворением наших журналистов из "свободных" европейских государств".

"Самое отвратительное в этой истории то, что люди находились в частной поездке, которая никак не была связана с их профессиональной деятельностью, да к тому же понятия не имели, что находятся в неких чёрных списках. И власти Латвии "оторвались" по полной: выдворили, нарушив права, да ещё и в праздничные дни, но им показалось этого мало, так ещё и по очереди, разлучив супругов", — добавила член ОП РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что депортация супружеской пары журналистов произошла на основании "абсурдных обвинений в "угрозе национальной безопасности". Генсек Европейской федерации журналистов Рикарду Гутьерреш заявил, что обеспокоен решениями Латвии о выдворении из страны российских репортеров. Он подчеркнул, что такие меры отрицательно сказываются на свободе СМИ.