В Луганске готовы возобновить работу более сотни крупных предприятий

ЛУГАНСК, 4 янв — РИА Новости. Более 100 крупных предприятий, находящихся в Луганске, готовы возобновить работу, сообщил журналистам глава администрации Луганска Манолис Пилавов.
Мер города подчеркнул, что одной из основных проблем для руководителей предприятий является поиск рынка сбыта.
"Мы сегодня разговариваем со всеми руководителями предприятий в Луганске, смотрим, какая сегодня экономическая ситуация, какая нужна помощь, чтобы предприятие заработало и увеличило объемы", – рассказал Пилавов.
Мэр уточнил, что запуск предприятий обеспечит новые рабочие места, что позволит большему числу людей вернуться в Луганск. Он привел в пример возобновление работы Алчевского металлургического комбината, который обеспечит работой более 15 тысяч жителей самопровозглашенной ЛНР.