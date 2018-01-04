Задержанная в Латвии репортер ВГТРК помещена в центр для мигрантов

РИГА, 4 янв – РИА Новости. Задержанная в Латвии журналист ВГТРК Ольга Курлаева помещена в центр нелегальных мигрантов в Муцениеке, сейчас она ожидает встречи с представителем посольства России, сообщил РИА Новости знакомый Курлаевой, журналист Алексей Стетюха.

"Сейчас мы с представителем посольства России направляемся туда. Курлаевой дали право на один телефонный звонок, она позвонила в редакцию телеканала. Почему ее держать в Муциниеки, тоже не известно", — сказал Стетюха.

Телеканал "Россия 24" ранее сообщил, что власти Латвии выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны, ее обвинили в угрозе национальной безопасности.

Ранее супруг Курлаевой журналист телекомпания "ТВ Центр" Анатолий Курлаев заявил радиостанции Baltkom, что латвийские правоохранители задержали его в Риге и намерены выслать из страны. По словам журналиста, ему показали документы, в которых написано, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.

В МИД России, комментируя произошедшее, заявили, что депортация супружеской пары журналистов произошла на основании "абсурдных обвинений", и пообещали добиваться соответствующей реакции профильных международных институтов, а также призвали неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, "немыслимым для демократического общества".