США надеются на проведение заседания СБ ООН по Ирану в ближайшие пару дней

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. США рассчитывают на проведение экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации с протестами в Иране в ближайшие пару дней, заявила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Надеюсь, в ближайшие пару дней пройдет экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором США выступят с призывом к другим странам поддержать народ Ирана", — сказала представитель ведомства в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, Вашингтон "не имеет проблем с жителями Ирана, но не согласен с правительством Ирана, которое плохо обходится со своими гражданами".

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в столице.