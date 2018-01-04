В Латвии заявили, что бизнесмен Малыгин умер по естественным причинам

РИГА, 4 янв – РИА Новости. Полученные госполицией Латвии результаты экспертизы свидетельствуют, что смерть руководителя компании Olainfarm, одного из самых богатых людей республики Валерия Малыгина в конце прошлого года не была насильственной, сообщила в четверг на брифинге журналистам представитель госполиции Элина Спрудзане.

"Мужчина умер естественной смертью", — сказала Спрудзане, не назвав ее точных причин.

Уголовный процесс о смерти Малыгина формально пока не закрыт, так как необходимо выполнить остальные следственные действия.

Уже вскоре после смерти Малыгина полиция сообщила, что внешних признаков насилия на его теле нет.

Малыгин умер в возрасте 52 лет в своем доме в Юрмале. В списке самых богатых людей Латвии он занимал 7-е место. Его состояние оценивалось в 70 миллионов евро.