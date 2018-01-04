Суд в Киеве пожаловался в комиссию адвокатов на защитников Януковича

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева просит квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры привлечь к ответственности защитников экс-президента Украины Виктора Януковича Виталия Сердюка, Игоря Федоренка и Андриану Фозекош, соответствующее заявление опубликовано в Едином реестре досудебных решений.

"Довести до сведения председателя квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры города Киева об обстоятельствах нарушения требований Уголовного процессуального кодекса, закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" и требований адвокатской этики адвокатами Сердюком Виталием Анатольевичем, Федоренко Игорем Люсиковичем, Фозекош Андрианой Андреевной, а также руководителем адвокатского объединения "Авер Лекс", — говорится в заявлении.

При этом судья просит поставить вопрос о дисциплинарной ответственности адвокатов "в связи с нарушением ими присяги адвоката Украины, правил адвокатской этики и ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей". Также отмечается, что адвокаты "систематически принимают меры, направленные на затягивание рассмотрения ходатайства" о разрешении заочного расследования против экс-президента.

При этом речь идет о рассмотрении дела о событиях в ходе "евромайдана", а не дела о госзимене.

Ранее Оболонский районный суд Киева приступил к рассмотрению дела Януковича по обвинению в госизмене. Параллельно расследуется дело против экс-президента, которого подозревают в причастности к разгону "евромайдана".

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.