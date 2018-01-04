Законом об амнистии на Украине в 2017 году воспользовались 532 человека

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Более 500 человек на Украине воспользовались в 2017 году законом "Об амнистии", который распространяется, в том числе, на участников военной операции в Донбассе, сообщил в четверг официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об амнистии", согласно которому участники военной операции в Донбассе, не совершившие тяжких преступлений, выйдут на свободу.

"Благодаря активной позиции военных прокуроров по состоянию на 7 декабря 2017 года положения закона применены в отношении 532 лиц, из них во время поддержания публичного обвинения в судах — в отношении 452 лиц, во время осуществления надзора за исполнением наказаний — 80 лиц", — написал Лысенко на своей странице в Facebook.