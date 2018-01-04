Суд Зимбабве прекратил дело американской журналистки об оскорблении Мугабе

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Суд Зимбабве прекратил дело американской журналистки, обвиняемой в оскорблении экс-президента страны Роберта Мугабе, сообщает издание ZimEye.

Американская журналистка Марта О'Донован, которая работает на местном телеканале Magamba TV, в октябре опубликовала сообщение в Twitter, заявив, что "нас возглавляет эгоистичный и больной человек". Полиция Зимбабве предъявила 25-летней журналистке обвинение в оскорблении действующего на тот момент президента страны. В ноябре ее задержали и изъяли ее ноутбук, позже женщину освободили под залог.

В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что девушку снова вызовут в суд, если появятся более веские доказательства.

"Все зависит от того, что они соберут, но на данный момент дело закрыто, она свободна", — сообщил агентству адвокат журналистки.

В конце ноября 93-летний Мугабе ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до следующих выборов в августе 2018 года.